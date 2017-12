Her er de bedste personlige julegaver

M.i.h Jeans har relanceret en service, der gør det muligt at tilpasse syv af deres ikoniske jeansstyles og T-shirts efter eget valg. Du kan for eksempel vælge at få broderet knæene med initialer, eller beklæde enten taljestykket eller lommer med små citater.

Jeans eller T-shirt, M.i.h Jeans priser fra ca. 540 kroner for en T-shirt og ca. 1.538 for et par jeans