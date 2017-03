Moderedaktørens favoritter til foråret – fra luksus til budget

Er du i tvivl om, hvilke items du skal shoppe for et cool forårslook? Lad dig inspirere af Costumes moderedaktør, Thora Valdimarsdóttir, der på Zalando.dk har fundet sine favoritter, som er et lækkert miks af klassiske items og street-wear.

“Jeg er vild med den luksuriøse trenchcoat fra By Malene Birger – den er blandt mine drømmekøb denne sæson. Materialet falder tungt, er en smule shiny og så gør bæltet lige det ekstra for at gøre den moderne.

Den skal bruges med et par rå jeans og en hoodie for at give outfittet lidt kant. De hvide sko og den hvide taske er med til at give en feminin balance i sættet,” fortæller Thora om looket.

Shop Thoras udvalgte herunder.