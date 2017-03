Sådan hopper du med på laktendensen

Lak har haft en fremtrædende plads i modebilledet siden slutningen af sidste år, både i form af behandlet læder og mere plastiklignende materialer.

Tendensen ligger uden for de flestes comfort zone, men med de rette items kan alle sagtens være med.

Her guider vi til fund i lak, som du nemt kan parre med mere nedtonede styles og opnå et moderne look.

Lak gør sig unægteligt bedst på overtøj, sko og underdele, men der har også sneget sig en enkelt kjole med.

Shop med herunder, og hop med på laktendensen.