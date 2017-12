Se de 6 trusser, enhver kvinde må eje

G-strengen er den mindste af de mindste typer trusser, typisk konstrueret med et trekantet stykke stof foran – og så bare elastik eller små snore for resten.

G-strengen er perfekt under en tætsiddende kjole eller et par ultrastramme jeans, hvor du ikke har lyst til, at man skal kunne se kanter fra dine underdrenge. Og så ér det altså et stykke sexet lingeri, vi siger det bare ...