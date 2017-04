Solens stråler er for alvor begyndt at bryde igennem skyerne, og markerer, at solbrillesæsonen er startet.

Hvert år laver designerne og highstreetbutikkerne nye, smukke modeller, og hvert år går vi på jagt efter det perfekte par, som bliver vores trofaste følgesvend hele sommeren.

Få et overblik og de forkellige tendenser, og se forårets 20 fineste solbriller her.