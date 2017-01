I denne uge viser Costumes assisterende moderedaktør, Jeanette Madsen, hvordan man pifter hverdagsklassikerne op.

Hun har derfor sat en lækker pels sammen med en afslappet hættetrøje og har givet den klassiske blazer et festligt look med et bælte i taljen.

Psst ... Se årets samarbejde mellem Louis Vuitton og Supreme