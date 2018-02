Shop looket: Farve- og materialemiks

Pyjamasen er et godt sæt at have som en del af din basisgarderobe. Brug bukserne sammen med en oversize strik for en cool kontrast, og vær ikke bange for kaste dig ud i uventede farvekombinationer.

Gule bukser, Neo Noir 499 kr. // Strik, Ganni 2.999 kr. // Røde bukser, Birgitte Herskind 899 kr. // Alt hos Magasin