Jeg er absolut fan af højtaljede bukser, da de er super flatterende og er perfekte til både sneakers og høje spidse hæle.

I torsdags delte jeg to forskellige outfits med højtaljede bukser på Costumes Instagram, og I virker til at være ligeså vilde med looket, som jeg. Her har jeg fundet to versioner af hvert look til budget og luksuspriser.