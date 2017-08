Sommeren er ved at gå på hæld, men derfor behøver du ikke at pakke dine nederdele alt for langt væk.

Der findes nederdele, som passer enhver figur, men slå-om nederdelen må siges at være en af de mest alsidige og flatterende, da den kan tilpasses præcis til dig.

Vi har samlet efterårets fineste af slagsen, som du kan shoppe i galleriet nedenfor.