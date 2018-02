Til årets Grammy Awards var jakkesættet stærkt repræsenteret blandt kvinderne, hvilket også er tilfældet i modebilledet.

Den maskuline blazer blev allerede tilbage i 80'erne taget i brug af kvinder, og siden er hele sættet blevet næsten lige så populært hos kvinder som hos mænd.

Og vi forstår appellen, for et godt sæt er den letteste måde at afværge en tøjkrise, og stadig se gennemført ud.

Kig med her, og find dit næste (eller første) jakkesæt.