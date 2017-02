Hvad tænker du, når vi siger tern? Skovmandsskjorter? Bedstefar?

Hvis du endnu ikke har tern i garderoben, er 2017 et glimrende år til at få lavet om på det faktum. Tern kommer nemlig til at være et dominerende print, og særligt ternede blazere (gerne kombineret med en kortnederdel og grafisk T-shirt) har en fremtrædende plads i modebilledet.

Her finder du sæsonens skarpeste fund i tern, så er det bare med at finde din favorit.