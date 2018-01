15 små tatoveringer, du får lyst til at få med det samme

Tatoveringer er blevet allemandseje, og kropsudsmykningen bliver i stadig stigende grad brugt til at udtrykke sin personlighed. Med tiden er særligt de små og delikate tatoveringer blevet populære, hvor motiver som blomster, jordkloder, hænder, måner og lignende vinder frem.

De tatoveringer som bekendt er permanente, er det naturligvis vigtigt at tænke sig godt om, og lave den nødvendige research, inden man lader sig tatovere. Ønsker du en lille tatovering, skal du finde en dygtig tatovør, der har erfaring på det område. Tatoveringer har en tendens til at flyde ud over årene, hvilket kan gøre de små motiver udtværede og udtydelige med tiden. Find den rette tatovør, som kan vejlede dig til det bedst mulige motiv, der holder sig pænt resten af livet.

Overvejer du stadig motivet for din næste kropsudsmykning, har vi herunder fundet 15 fine idéer til små tatoveringer.