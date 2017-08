Et velfugtet underlag giver altid en pænere foundation end tør hud, der vil få makeuppen til at krakelere i løbet af dagen. Dog er det ikke al fugt, som fungerer lige godt under din makeup, men The beautiful oil fra Kjær Weis er en sand vinder i denne sammenhæng.

Den fugter uden at fedte, og gør at makeuppen lægger sig pænt og jævnt. Brug kun en til to dråber i ansigtet, og vent omkring fem minutter, før du efterfølgende lægger din foundation.

The beautyful oil, Kjær Weis hos Net-a-porter.com ca. 1.487 kr.