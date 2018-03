Indeni

Du skal altid have økologiske citroner i dit køkken, de er nemlig tætpakkede med antioxidanter og vitaminer. Et glas kogende vand med citron hver morgen kan udrette mirakler for din sundhed, da citrusfrugten hjælper din krop med at udskille affaldsstoffer, styrker dit immunforsvar, giver dig bedre fordøjelse, booster din forbrænding, stabiliserer dit blodsukker og giver dig frisk ånde.

Udenpå

Det er ikke kun på indersiden, at citronens egenskaber er gode for dig. Du kan bruge citroens blegende virkning til at lave en hjemmelavet manicure, mens dens frugtsyre er perfekt til at mindske sorte porer på næsen.