Atypisk tatovering hitter på Instagram

Tatoveringer er ikke længere forbeholdt sømænd og rockere, og i dag er der om muligt lige så mange unge kvinder med tatoveringer som uden.

Tendenserne inden for tatoveringer ændrer sig (uheldigvis) med jævne mellemrum. Hvor det længe har været de helt små tatoveringer, som har længe været populære, vinder en ny tendens nu frem. Og den handler ikke blot om, hvad du får tatoveret, men også hvor. Nu er turen kommet til halsen.

Lad os med det samme understrege, at vi ikke opildner til at få en tatovering på halsen – området er følsomt, da huden er ekstremt tynd, og hvis du på et tidpunkt fortryder din tatovering, er den vanskelig at skjule, da halsen er et meget synligt sted.