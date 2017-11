Costume står bag en helt særlig Goodiebox

Den danske kvinde er kendt for sin underspillede makeup. Det look opnås nemt med Tromborgs produkter, som smelter ind i huden og giver et naturligt look. Derfor er vi mange, som sværger til deres Natural active eye power i farven light brown. Den cremede tekstur gør den let at duppe på både øjenlåg og langs kindbenene for ekstra markerede ansigtstræk.

Natural active eye power i Light brown, Tromborg 240 kr.