Costume tester: Det gør en måned uden sukker for din hud

Detoxforløbet var ikke et forsøg på at tabe mig, men derimod et forsøg på at få en pænere hud, da stivelse og sukker desværre kan være med til at opretholde inflammationstilstande i huden. Har du inflammation i kroppen kan det komme til udtryk ved en rødblussende hud og urenheder. Desuden kan indtagelsen af sukker på sigt være med til at give flere rynker, fordi sukker er med til at nedbryde kollagen i din hud, som er det, der holder huden spændstig og udglattet.

Ligeledes undgik jeg også al alkohol, da det heller aldrig har gjort noget godt for hverken hud eller viljestyrken til at holde sig fra søde sager. Jeg skar også ned på mit indtag af magre mejeriprodukter, da det desværre også er synderen bag manges urene hud, fordi mejeriprodukter kan være med til at stimulere udvikling af uren hud og akne.