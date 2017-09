Cremerne, som arbejder mens du sover

Fugtighedsmasken fra Kiehl's er god at bruge, hvis du normalt vågner op med stram hud. Krukken er stor og drøj i brug, så du kan også bruge den på både albuer og brystben.

For at opnå den bedste effekt (og føle at huden stadig kan få luft), så smør et generøst lag på et kvarter inden du sengetid, hvorefter du masserer masken ind i huden og tørrer det overflødige produkt af.

Natmaske, Kiehls Ultra facial overnight hydrating masque hos Magasin.dk 245 kr.