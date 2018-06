De bedste olier til hår, hud og negle

Olier er lækre og skønne, og hvis du bruger dem rigtigt, beskytter de og forsegler fugten i huden og booster den med sunde fedtstoffer, antioxidanter og vitaminer og giver hår, hænder og negle pleje og smidighed.

De forskellige typer olie

Olier er blevet brugt i skønhedsplejen i tusindvis af år for at blødgøre, nære og holde på fugten i huden. Og de er særligt uundværlige, når det er koldt udenfor, fordi de intensivt beskytter din hud mod fugttab, mindsker tørhed, smidiggør huden, minimerer fine linjer og holder dit hår sundt og glansfuldt. Samtidig giver olier din hud glød – og nogle er endda perfekte til fedtet hud og kan balancere din taglproduktion.

Der findes masser af gode olier, men det kan være svært at finde rundt i junglen af dem. Det er nemlig vigtigt, at du vælger de rette for dig, doserer dem rigtigt og bruger dem, så de passer til dig, din hud og dit hår.

Vegetabilske olier er naturlige planteolier, der kan indeholde store doser vitaminer, mineraler, essentielle fedtsyrer og antioxidanter, som din hud kan nyde godt af.

Æteriske olier er koncentrerede ekstrakter udvundet fra for eksempel blomster, frø og planter. De må kun bruges på huden, når de i små doser er blandet i en vegetabilsk olie, ellers er de alt for stærke for huden. De æteriske olier har en lav molekylestruktur og trænger hurtigt og dybere ned i huden end andre olier, hvor de styrker hudens celler og er med til at afhjælpe problemer. Og så kan de påvirke din sindstilstand gennem deres duftmolekyler, som sender signaler op til hjernen, hvor de stimulerer centralnervesystemet.

Mineralske olier er udvundet af råolie og er reststoffer fra fremstillingen af petroleum. De kan hverken optages af eller arbejde med huden – de lægger sig som en slags film oven på huden og indeholder ikke vitaminer, gode fedtsyrer eller andet. De bidrager derfor ikke med noget, uanset hvilken hudtype du har, og er et no go, hvis du har tendens til tilstoppede porer og urenheder – så vær opmærksom på, om de gemmer sig på ingredienslisten som for eksempel mineral oil, vaseline, parrafin og petrolatum.