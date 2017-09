Eksperten på denne artikel er hudspecialist og stifter af Beauty Akademiet, Jane Varto Skjelmose. Beautyakademiet.dk

Vi har mange grunde til at elske vores smartphones: Tetris, Tinder og lynhurtig adgang til diverse sociale medier er blot nogle af grundene til, at vi kan bruge flere timer på at stirre ned i vores telefon. Men der er faktisk også én rigtig god grund til at kikke op fra telefonen en gang imellem: den såkaldte 'tech neck'.