Derfor skal du bruge en natcreme

Natcremer kan noget helt særligt. De er udviklet til at understøtte hudens naturlige reparationsproces, som finder sted, når du sover. Vil du hjælpe din hud med at hjælpe sig selv, er det således et beauty must at let massere en natcreme på den rensede hud inden sengetid. Skønhedsmanøvren tilfører ekstra fugt og næring på det helt rigtige tidspunkt, så du hver morgen kan vågne op til en mere frisk og glat hud. Klar til dagens strabadser.