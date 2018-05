Det bedste middel til at dække mørke rande

“Hvis din hage og pande fedter, samtidig med at dine kinder ser knastørre ud, er du ligesom jeg formentlig indehaver af hudtypen kombineret hud. Og den er netop i fokus med Aésops nye plejeserie In two minds. Serien hjælper den ustabile hudtype i balance, blandt andet med en mild rens med salicylsyre, der mindsker forekomsten af urenheder uden at udtørre, og en toner med niacinamid, som føles dejligt beroligende på huden.”

In two minds facial cleanser 220 kr., In two minds facial toner 240 kr. og In two minds facial hydrator 390 kr. Alt fra Aésop.