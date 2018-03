Dette almindelige krydderi får dit hår til at vokse hurtigere

Salt er en af de ting, som alle har i deres køkken og inkluderer i stort set al slags madlavning. Men de hvide krystaller rummer mange flere egenskaber og bør også indgå i dine skønhedsrutiner.

Vil du gerne have længere hår, en sundere hovedbund, renere hud eller knap så hævede øjne om morgenen, så er salt en effektiv, billig og nem løsning, som du altid kan ty til.

Herunder får du fem gode råd til, hvordan du kan anvende smagsforstærkeren i dine skønhedsrutiner.

Sådan bruger du salt i dine skønhedsrutiner

Når håret skal vokse hurtigere kan du massere en spiseskefuld salt ind i hovedbunden efter du har vasket håret med shampoo. Lad saltet sidde i 10 minutter, og vask håret med shampoo igen. For at opnå tydelige resultater, skal du helst anvende kuren to gange om ugen.

Hvis du har problemer med skæl i hovedbunden, kan du drysse salt på, da det stimulerer blodcirkulationen og forebygger svamp i hovedbunden, som er med til at forårsage skæl. Del dit hår op i små totter, og drys saltet i hovedbunden. Massér med våde fingre i 10 minutter, og vask håret efterfølgende.