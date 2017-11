Eksperten guider: Sådan skal parfumen bruges

ER DER NOGLE SÆRLIGT POPULÆRE TENDENSER INDEN FOR DUFT LIGE NU?

“De syntetiske ingrediensers popularitet har været stigende i de seneste år. Mange kalder dem molekyler, hvilket er blevet et meget anvendt udtryk for disse efter verdenssuccessen med parfumemærket Escentric Molecules. Men molekyler er jo det hele, både naturlige og syntetiske, og når man taler duftkemi, går historien helt tilbage til slutningen af det 19. århundrede.

Et godt eksempel er Chanel No 5, som var den første duft med en af de kemisk konstruerede aldehyder, og som har været med til at skrive parfumehistorie. Syntetiske ingredienser er meget kostbare at fremstille. Man må endelig ikke tro, at de laves for at gøre produktionen billigere – tværtimod. Man kan så meget med parfumekemi, og det føler jeg, at forbrugerne også er ved at få øjnene op for.”