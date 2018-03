Er du heldig at have et badekar, skal det fyldes med varmt vand og blødgørende badeolie, inden du lægger dig afslappet ned i det. Er du i stedet indehaver af et lille storbybadeværelse, kan du træde ind under bruseren og væde en vaskeklud med varmt vand og en til to dråber afslappende æterisk olie med duft af lavendel. Hold kluden op til ansigtet, imens du tager tre dybe indåndinger. Det giver (næsten) samme ro, som hvis du slængede dig i et luksuriøst spa.

Aromessence lavandula iris, Decléor 535 kr.