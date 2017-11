Frugten, der modvirker akne

Der er ikke noget bedre end sol, sommer og masser vandmelon. Selvom temperaturene langt fra er lune lige nu, og vandmelon er forsvundet fra frugt og grønt-afdelingen, kan du stadig nyde godt af frugtens fordele.

Sarah Lee og Christine Chang er kvinderne bag vidundermasken Watermelon glow sleeping mask fra Glow Recipe, der indeholder alle vandmelonens gode egenskaber. Ifølge skønhedssitet Byrdie er masken så populær, at den blev udsolgt på blot fem timer, og i skrivende stund står omtrent 20.000 mennesker på venteliste for at få fingrene i et eksemplar.