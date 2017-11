Gør din hud klar til en ny dag

NIVEA Q10plusC Anti-Wrinkle Sleep Cream, 139,95 kr. Hvad kan dens ingredienser gøre for din hud?

Skabe balance : Antioxidanterne beskytter hudcellerne ved at neutralisere de skadelige frie radikaler, som din hud har mødt i løbet af dagen.

Booste hudfornyelsen : Q10 er et hjælpeenzym, der bidrager til hudcellernes energiomsætning og cellefornyelse.

Reducere rynker : Vitamin C øger effekten af andre antioxidanter og bidrager til dannelsen af kollagen.