3 fejl, du sikkert laver, hvis du har tyndt hår

1. For meget produkt

En stor fejl du kan begå, hvis du har tyndt hår, er at bruge for meget produkt. Ved anvendelse af produkter i håret, bør du starte med at halvere den anbefalede mængde. Det er altid lettere at tilføje mere, hvis du har brug for det, men at bruge for meget, tynger hele håret nedad.

Denne fejl gælder ikke kun for stylingprodukter, men også for hårpleje. Med tyndt hår bør du enten springe balsam helt over eller nøjes med at bruge en lille smule i enderne. Ved at bruge balsam oppe ved dine rødder tilføjes der vægt, og det får håret til at se fladt ud.

Hvis du vælger at bruge en rodløfter eller volumizer, er en lille mængde mere end rigeligt.