5 festlige frisurer, du nemt kan sætte

2. Løst hår og fletning

Her kræver det ikke specielt lange lokker, da du blot skal lave en fletning i hver side, som du til sidst sætter igennem hinanden. Afhængig af, hvad du er til, kan du lave lækre skødesløse krøller eller glatte dit hår.

Vil du gerne have frisuren til at holde hele natten, kan vi anbefale dig at fæstne frisuren med et par hårnåle.