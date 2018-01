5 frisurer, du skal droppe i 2018

Ud: Tjavsede længder

Den tjavsede frisure, også kendt som the shag, vandt frem i slut 70’erne på smukke Debbie Harry i front for Blondie, og blev igen populær i 2017, hvor blandt andre Talyor Swift viste det rå hår. Det er et look, som skabes ved at skære hårene med et barberblad, så de får en fjerlet tekstur med mange små etager. Og selvom det er en flot frisure, ikke mindst på danske Freja Beha Erichsen, bliver den alligevel spået til at ryge i 2018 til fordel for volumniøse krøller.