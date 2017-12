Udnyt hårets struktur til din fordel, og lad de mange fine hår skabe fylde. Vend hovedet nedad, og sprøjt lidt teksturspray eller tørshampoo i håret, for at få hårstråene til at stå op.

Saml herefter håret i en knold, og hiv små tilfældige hårstrå løs, for et cool og rodet look. Har du meget glat hår, så slut af med lidt hårspray, men pas på, at du ikke bruger for meget, da det kan tynge håret.