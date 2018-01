Afprøv alle hårfarver – uden en tur til frisøren

Der er ofte langt fra tanke til handling, når det kommer til farvning af håret, da det gælder om at være helt sikker, før man lader lokkerne farve.

Takket være en ny og gratis app slipper du for at spekulere på, om drømmefarven egentlig klæder dig, da den lader dig teste looket – uden at skulle forbi frisøren.

L’Oreal er skaberne bag Style My Hair, der giver dig mulighed for at blive både blondine, brunette eller noget helt tredje.

Herunder har vi testet app'en på Reese Witherspoon, hvis hår både blev lyserødt, fik en kold brun nuance og platinblond.