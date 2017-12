De største hårtrends i 2017

Langt hår

Ligesom at håret skulle være helt glat, skulle det pludseligt også være langt – som i virkelig langt. For de flestes vedkommende blev dette look opnået ved hjælp af extensions, men denne kvinde, kendt som virkelighedens Rapunzel, har ladet håret vokse vildt i årevis, og opnåede looket helt naturligt – men tog det måske lidt for langt?