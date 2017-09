Sådan må du ikke bruge hårtørreren

Derfor er de fleste hårtørrere ikke lavet til at nå over 150 grader, men når du eksempelvis holder hårtørrerens mundstykke helt tæt på håret kan det gå galt. Når hårtørrerens mundstykke blokeres kan luften ikke slippe ud, og dermed bliver den overophedet og vil overstige de skadelige 150 grader.

Desværre vil du først opdage, at der er noget galt, hvis hårtørreren går ud, fordi den overbelastes, eller når du gradvist bemærker, at håret ser mere slidt og tyndt ud, som resultat af de mange varmeskader.

Denne opdagelse ledte blandt andet til, at Dyson designede en hårtørrer, hvis varme ikke kan stige, når hårtørrerens mundstykke blokkeres. Men har du ikke en hårtørrer med denne teknologi, er der god grund til at tænke over ikke at blokere mundstykket – især, hvis du gerne vil have langt, velplejet hår.