Denne danske hårfarve hitter i udlandet

Det danske look er blandt andet blevet populært i USA, hvor flere og flere kvinder er begyndt at efterspørge 'den danske hårfarve', hvilket dækker over en kølig blond nuance.

Ifølge Hanna Baxter fra det amerikanske onlinemagasin Coveteur er den kølige blonde farve så eftertragtet, at hun selv lagde vejen forbi Danmark og frisørsalon Studio Cim Mahony for at få farvet lokkerne. Resultatet blev så vellykket, at Coveteur efterfølgende anbefalede hårfarven, som ifølge magasinet klæder alle, og ser både dyr og skødesløs ud.