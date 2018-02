Derfor er det sundt at have fedtet hår

Det gode fedt

Det sebum, der produceres i din hovedbund, er faktisk godt for dit hår og for dine hårrødder, fordi det er med til at styrke og fugte hver eneste hårstrå, og giver et sundt og blankt hår – helt uden hjælp fra plejende hårprodukter.

Bevar det gode fedt – uden at fedte

Har du problemer med, at håret ser for fedtet ud, er løsningen ikke at vaske håret oftere, fordi det kan være med til at udtørre hovedbunden, som vil komme i ubalance og dermed overproducere sebum. Prøv i stedet at skrue ned for hårvaskene, og sørg for at rede håret flittigt, både morgen og aften, så olierne fra hovedbunden kommer ud i længderne.

Ved at rede håret hver dag vil din fedtede hovedbund hjælpe hårets længder til at blive smukkere og sundere, og håret vil samtidigt syne mindre fedtet i toppen.