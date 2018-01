Derfor skal der hudpleje i håret

Denne gang er det hårets velbefindende, som er i fokus. Flere brands er nemlig begyndt at bemærke, hvordan kvinder verden over køber al mulig pleje til ansigtshuden, men glemmer at pleje den sarte hud i hovedbunden.

Og det kan gøre det sværere at få smukt hår, da glansfulde og fyldige lokker hænger sammen med en hovedbund i balance. Derfor omhandler K-beautys seneste tendens hudpleje til håret – eller rettere sagt til hovedbunden. Eksempelvis skal hårtab behandles via hårrødderne, og derfor er serummer til hovedbunden begyndt at vinde frem.