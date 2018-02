Derfor vasker franske kvinder kun håret 1 gang om ugen

En blowout

Man skulle ikke tro det, men i David Malletts salon lægger de franske kvinder tit vejen forbi for at få en blow out. En blow out er en teknik, hvor håret tørres med rundbørste og føntørrer, hvilket løfter håret og giver smukke bølger. Ved netop at undgå blødgørende produkter, så håret har en mere rå tekstur, giver en blow out de franske kvinder den eftertragtede kombination af perfekt og uperfekt.

Hemmeligheden til at få bølgerne fra din blow out til at holde over flere dage er at sætte det op i en knold, hvor du snor håret til en lang slange, og fæstner det med hårnåle, som ikke efterlader mærker, modsat almindelige elastikker. Knolden kan laves, når du er hjemme eller inden sengetid, så du hver morgen vågner op med flotte bølger.

Nedenfor kan du se et eksempel på den simple chignon, der holder håret bølget i meget længere tid.