Det her skal du bede frisøren om

Fjern tyngden

Har du tykt hår, kan det hurtigt blive lidt tungt i længderne, og går du og drømmer om lettere og mere svævende hår, skal du bede frisøren om at tage noget af tyngden. Det gør frisøren ved hjælp af saks og nogle gange et skarp barberblad, hvor der bliver skåret ind i håret, hvilket giver indtrykket af et lettere hår.

Dusting

Vi har nok alle prøvet at bede om kun at få enderne klippet, og så er der pludseligt forsvundet fem centimeter af længden. Vil du sikre dig, at det kun er de slidte spidser, som bliver klippet til, kan du bede om dusting. Ifølge frisør Salli Anderschou fra salonen Freund, er det en teknik, hvor frisøren kun lige klipper og polerer på overfladen af spidserne og ikke tager noget af længden.