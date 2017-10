Det lille hårprodukt, der ødelægger miljøet

Ifølge ny research udført af BusinessWaste går der blot to uger, før en hårnål enten bliver væk eller går i stykker, og således ender hele 98 procent af alle de små metalnåle på en losseplads.

Desværre er der ikke en umiddelbar løsning på problemet, andet end at blive bedre til at passe på sine hårnåle for at forlænge deres levetid, og derved undlade at købe flere. Ifølge BusinessWaste er eneste tilfredsstillende løsning, at alle producenter fremadrettet laver hårnåle af genanvendte materialer, så miljøet ikke lider yderligere overlast.