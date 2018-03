Du glemmer den vigtigste del af din hårpleje

Eksfoliér

Blander du sukker i shampooen får du en prisvenlig og mild eksfoliering af hovedbunden, som er med til at befri den for døde hudceller og rester af stylingprodukter.

Hold en pause

Ligesom de fleste danske kvinder er du nok også glad for tørshampooen, men for din hovedbunds skyld bør du holde en pause en gang i mellem. Får hovedbunden aldrig fri fra produkt, kan den have sværere ved at ånde, og hårsækkene forhindres i at skabe sundt hår.

Brug din balsam rigtigt

Det kommer måske som lidt af en overraskelse, men balsam skal faktisk ikke kun bruges i enderne af håret. Huden på hovedet har ligesom på resten af kroppen brug for fugt, og ved at massere balsammen godt ned i hovedbunden ved hver hårvask, får den også lidt tiltrængt fugt.