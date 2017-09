Få sæsonens smukkeste hår med Tommy Hilfiger

Amerikanske Tommy Hilfiger har for første gang i 20 år rykket sit show hele vejen til London for at fremvise endnu en kollektion skabt i samarbejde med it-model Gigi Hadid. Tøjet var mindst lige så betagende som modellernes makeup og hår, der bestod af forførende mørke øjne og skødesløse bølgede lokker.

Hele showet blev livestreamet, men nåede du ikke at se med, er der stadig masser af inspiration at hente i disse backstagebilleder af blandt andre Gigi Hadid, lillesøster Bella Hadid, Georgia May Jagger og Hailey Baldwin.

