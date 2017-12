Få smukt hår på under 1 minut

Vågn op med den perfekte frisure

Vil du gerne spare tid på at sætte håret om morgenen, så lav denne fletning aftenen før, sov med den, og så vil du vågne op med det perfekt hår a la Kate Moss.

Undlad at bruge shampoo i dine spidser

Mange af os vasker hele håret med shampoo, når vi går i bad, men oftets trænger spidserne slet ikke til at blive vasket.

Derfor er det en god idé at undlade at bruge shampoo i hårets længder, fordi det bare vil udtørre dit hår unødigt og give spaltede spidser.

Brug kun shampoo i hovedbunden og dernæst balsam, som du både bør bruge i hovedbunden og i hårets længder.

Få renset ud

Sørg for at få renset hovedbunden for rester fra diverse stylingprodukter, som kan samle sig og lægge sig som en hinde over din hovedbund. Det kan give irritation og dårlige forhold for dine hårrødder, hvilket i værste tilfælde kan give nedsat hårvækst og dermed tyndt hår.

Derfor er det en god idé at give håret en udrensning med en dybderensende shampoo eller balsam beregnet til netop dette formål.