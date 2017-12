3 hårfejl, der får dig til at se ældre ud

3. Sølvgrå hårfarve

En sølvgrå hårfarve er bestemt et statement og et modigt og flot hårfarvevalg, men den grå farve kan også være med til at få dig til at syne langt ældre, end hvad du er. Særligt bagfra hvor man ikke kan se dit ansigt.

Dog kan det også være et cool twist, hvis du ellers husker at pleje håret godt, så det ser sundt og friskt ud, da slidt hår kun vil forværre effekten af et ældre udseende.

Sørg også for at få klippet de slidte spidser af, så håret hele tiden syner ungt og friskt.





MERE FRA COSTUME