Hårstylistens hemmelige våben

5. Få krøllerne til at holde hele dagen

Hvis du har problemer med at få dine krøller til at holde formen, er hårnåle igen et godt værktøj. Krøl dit hår med krøllejernet, og krøl derefter håret op og fastgør det til hovedbunden med hårnåle – en sektion af gangen. Når de varme, nylavede krøller afkøler på denne måde, sikrer du, at frisuren holder længere. Lad hårnålene sidde i håret til du er helt færdig med at krølle. Har du et kraftigt hår, kan du med fordel lade nålene sidde i natten over – det giver et flot hold.