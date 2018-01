Her er sandheden om balsam

Sådan skal du bruge balsam

Balsam skal i hårlængder og spidser og masseres ind i håret. Gør din balsam dit hår tungere eller får det til at klaske sammen, bruger du for meget af den.

Lad balsam sidde i et par minutter, før du skyller den ud – nogle balsammer skal virke i kortere eller længere tid, tjek teksten på emballagen.

Har du ikke to minutter, virker balsam også ved at blødgøre håret let og gøre det nemmere at rede ud, men effekten er størst, når den får lov til at virke den anbefalede tid.

Mange balsammer gavner også din hovedbund, hvis den for eksempel er tør og sart. Balsam i hovedbunden skal ikke få dit hår til at klaske sammen eller forhindre hovedbunden i at ånde, så her skal du holde dig fra indholdsstoffer som silikone og mineralske olier – de skader ikke håret, da de lægger sig om hårstrået.

Du behøver ikke at vælge shampoo og balsam fra samme serie eller mærke, men du bør vælge en efter din hårtype, og nedenfor finder du vores balsamguide til dig med tørt og slidt hår, farvet hår, normalt, farvet og fint hår