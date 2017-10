HVORDAN PLEJER DU DIT HÅR?

“Lige nu har jeg farvebehandlet hår, og det er derfor vigtigt, at det bliver plejet med en fugtgivende balsam og shampoo, som også genopbygger håret. Da jeg har fået lysnet håret, veksler jeg imellem at bruge en fugtgivende shampoo og shampooen Silverati fra Oribe, som giver min blonde hårfarve et køligt skær. Jeg bruger næsten heller ikke varme på håret, hverken fra glattejern eller krøllejern, ligesom at jeg foretrækker at lade mit hår lufttørre. Det er nemlig den mest skånsomme måde at tørre håret på, for jo mere varme du tilfører håret, jo mere skader du det.”

HVAD ER DIT BEDSTE TIP TIL NYFARVET HÅR?

“Mit bedste råd er at beskytte hårfarven, efter at håret er blevet farvet. Der er rigtigt mange, som bruger mange penge på en flot hårfarve, men som desværre glemmer at passe på bagefter. Lige så snart håret udsættes for varmeredskaber, hårvask og solens stråler, vil farven ofte ændre sig. Derfor er det vigtigt at bruge produkter med farvebeskyttelse i. Bare 15 minutter i solen på cykelturen til og fra arbejde kan ændre hårfarven og gøre den mørke hårfarve rødlig, ligesom den kolde, blonde hårfarve oftest vil blive gullig.”