Krøller eller glat hår? Sådan skal dit hår børstes

Den gyldne regel

For alle hårtyper gælder først og fremmest, at du ikke må starte med at rede hovedbunden og derefter tvinge børsten ned igennem diverse filtrede knuder i længderne. Det ender med et utal af knækkede hår og giver på sigt tyndere hår med en masse korte afstikkere. Du bør derfor starte med at rede håret nedefra, og langsomt arbejde dig op til hovedbunden, så du får minimerer mængden af knækkede hår.

Det glatte lag

Har du glat, fint hår er reglen, at du skal rede nedefra og op, og gerne med en børste lavet med naturhår. Naturhår er bedre til at affedte hovedbunden for de naturlige olier, hvilket gør, at der går længere tid imellem, at hovedbund og hår ser fedtet ud.