Så ofte skal du klippes

HVAD MAN KAN SELV GØRE FOR AT FÅ LANGT HÅR?

“Det kan gøre en stor forskel at vælge de rigtige plejeprodukter – og at kende til den korrekte brug af dem. Jeg vil også råde til, at man går fast hos den samme frisør, så I sammen kan lægge en plan for, hvor ofte du bør klippes, og hvilke plejeprodukter du bør bruge. Hvis du afprøver nye frisører hver eneste gang, du skal klippes, kan det blive en udfordring at få langt hår. Det skyldes, at de fleste frisører gerne vil give førstegangskunder en frisk start og lave en god form på håret, og så vil der typisk blive taget lidt mere af håret, end hvis du går hos en, der kender dit hår.”