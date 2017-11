Så ofte skal du vaske hår

Fint hår

Med det fine hår kan det være nødvendigt at vaske det lidt oftere, fordi man hurtigere vil kunne se, når det er fedtet. Her kan det være nødvendigt at vaske det hver anden eller tredje dag, men sørg for at bruge en mild shampoo, så håret ikke udtørres.

Tørt hår

Har du meget tørt hår, skal du helst vaske det så lidt som muligt, og helst kun to gange om ugen, da hver vask udtørrer håret. Her kan løsningen også findes i at skylle håret uden shampoo og dernæst give enderne fugt med en leave in-balsam.

Tykt hår

For tykt hår lyder reglen, at du bør holde din hårvask til tre gange om ugen. Har du fedtet hår kan du langsomt vænne det til mindre hårvask, og formentligt vil det give dig en balanceret hovedbund, som i sidste ende ikke vil kræve så meget hårvask.

Psst ... Sådan gik det, da vi testede trenden med at vaske håret så lidt som muligt